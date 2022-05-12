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Ряд компаний отказались продавать круизы россиянам

09:12
  • четверг
  • 12 мая 2022

Фирмы боятся санкций

Как сообщила Ассоциация туроператоров России, несколько крупнейших зарубежных круизных компаний перестали продавать туры россиянам.

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Речь, в частности, идет об итальянской Costa Cruises, причем компания больше не продает туры не только россиянам, но и гражданам Белоруссии, а также лицам, проживающим на территории "Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение фирма объясняет финансовыми рисками в условиях действующих против России санкций. При этом уже подтвержденные бронирования Costa Cruises не отменяет.

Аналогичное решение приняли компании Holland America Line Cruises, Princess Cruises, Carnival Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Cunard Line и Seabourn Cruise Line.

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