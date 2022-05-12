Концерн Siemens объявил о прекращении работы в России

Компания объяснила это спецоперацией России на Украине

Немецкий концерн Siemens покинет российский рынок и полностью прекратит производственную и операционную деятельность в России.

В компании напомнили, что после начала специальной операции России на Украине приостановили новые операции и международные поставки в Россию и Белоруссию.

Siemens отмечает, что западные санкции и потенциальные контрмеры против их нарушителей оказывают влияние на работу компании в России, в частности, на железнодорожном обслуживании и ремонте.

При этом в компании пообещали продолжить поддерживать своих сотрудников в России "в меру возможностей", сообщает "Интерфакс".

Ранее депутат Государственной думы Евгений Федоров заявил, что иностранным компаниям, решившим прекратить бизнес в России и не изменившим решение до определенного срока, необходимо запретить возвращение на российский рынок на десять лет.

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