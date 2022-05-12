В России с 1 июня изменится порядок начисления и размер некоторых пенсий

Изменения коснутся страховой пенсии по потере кормильца

С 1 июня в России вступит в силу закон, предусматривающий изменение порядка начисления страховой пенсии по потере кормильца.

Получающим страховую пенсию по потере кормильца совершеннолетним выпускникам школ сохранят право на выплату до 1 сентября. Если получатель такой пенсии станет студентом, он продолжит получать пенсию на протяжении всего периода учебы до достижения возраста 23 года.

Новый закон предусматривает упрощенный порядок возобновления выплаты пенсии по потере кормильца при поступлении подростка в колледж или вуз. Пенсия будет выплачиваться автоматически, без подачи заявления.

Наряду с этим с 1 июня у некоторых российских пенсионеров увеличится пенсия. Это касается тех, кто уволился с работы в феврале 2022 года, сообщают "Известия".

Тем временем анонсированная ранее российскими властями индексация пенсий обсуждается в Госдуме и правительстве, ее конкретные параметры уточняются. Предположительно, пенсии проиндексируют на 9%. Индексация будет произведена автоматически, в беззаявительном порядке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"