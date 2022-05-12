Путин: совместными усилиями мы отстоим независимость ЛНР

Российский лидер пожелал луганчанам мужества и стойкости в борьбе за мирное будущее

Президент России Владимир Путин направил телеграмму главе ЛНР Леониду Пасечнику по случаю Дня Луганской народной республики. Как отметил российский лидер, граждане ЛНР встречают свой государственный праздник в непростых условиях.

"Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики, а подписанный 21 февраля Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить надежной основой для упрочения братских, союзнических связей между нашими странами", - говорится также в послании.

Луганчанам Путин пожелал мужества и стойкости в борьбе за мирное будущее.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"