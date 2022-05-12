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Собянин подвел итоги голосования по выбору названий для новых улиц

09:26
  • четверг
  • 12 мая 2022

Москвичи поддержали идею создать в Раменках Кинематографический квартал

Сергей Собянин подвел итоги голосования в "Активном гражданине" по выбору названий для новых улиц. Новый пост появился в блоге на сайте мэра.

По его словам, в ходе опроса было собрано около 10 миллионов мнений. На первом этапе москвичи могли предложить собственный вариант, а на втором - голосовали за одно из наиболее популярных наименований.

"В итоге - свои имена получили 28 городских объектов: 13 улиц и 15 строящихся станций метро", - написал мэр.

Собянин рассказал, что москвичи поддержали идею создать в Раменках "настоящий Кинематографический квартал". Новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова, Василия Ланового, Алексея Баталова, Евгения Евстигнеева, Иннокентия Смоктуновского, Олега Янковского, Фаины Раневской и Андрея Миронова.

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