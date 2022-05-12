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Ограничение полетов в аэропорты юга России вновь продлили

09:32
  • четверг
  • 12 мая 2022

Оно будет действовать до 19 мая

Режим временного ограничения полетов в ряд российских аэропортов вновь продлен. На этот раз до 19 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ограничения касаются 11 российских аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. 

Ограничение на полеты в аэропорты юга и центральной части России были введены после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

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