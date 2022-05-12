Москвичей предупредили о ливне с грозой

Зато воздух будет по-майски теплым

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в четверг в Москве за 12 часов выпадет около 40% месячной нормы осадков.

"Ожидается облачная погода, небольшой дождь, вечером - ливни, с 80%-й вероятностью грозы", - уточнил метеоролог в беседе с РИА "Новости".

Ветер будет юго-западный ветер, порывистый, 4-9 метров в секунду. Воздух при этом прогреется до 18-20 градусов, в Подмосковье - до плюс 15-20.

Атмосферное давление составит 734 миллиметра ртутного столба.

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