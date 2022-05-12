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Человек погиб при взрыве в воинской части в Хабаровском крае

10:02
  • четверг
  • 12 мая 2022

Сообщается также о семи пострадавших

Взрыв произошел в воинской части в поселке Тейсин Амурского района Хабаровского края. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал источник в экстренных службах региона.

По предварительным данным, в результате инцидента один человек погиб, семеро получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Другой источник в экстренных службах уточнил, что в воинской части произошел взрыв пороха. На месте происшествия работали пожарная служба воинской части и одно отделение от пожарных района. Возгорания в настоящее время на месте происшествия нет.

Предположительно, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение со взрывоопасными предметами в ходе разгрузки боеприпасов.

Точная причина случившегося будет установлена в ходе разбирательства, сообщает ТАСС.

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