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Матвиенко предложила способ снизить негативные последствия санкций

10:20
  • четверг
  • 12 мая 2022

Мир вновь входит в период турбулентности, отметила спикер Совфеда

Уменьшить отрицательные последствия антироссийских санкций позволит налаживание сотрудничества, которое бы не зависело от воли внерегиональных сил, а все государства получили бы возможность строить независимую политику. Такое мнение в четверг, 12 мая, высказала председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
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Политик отметила, что мир вновь входит в период турбулентности. Этот процесс стал закономерным результатом обострения межгосударственных противоречий, расшатывания традиционных представлений о международном праве, попыток подменить его сомнительными правилами, которые применяются в пользу одной группы государств коллективного Запада.

Матвиенко напомнила, что Россия всегда была против такой политики, исходила из принципов обеспечения единой безопасности на пространстве Евразии и с осуждением относилась к практике односторонних санкций.

При этом спикер Совфеда подчеркнула, что от ограничительных мер страдают простые люди всех без исключения стран, сообщает РИА Новости.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ранее оценил последствия санкций Запада против России. По его словам, рестрикции "очень негативно воздействуют во всем мире". В связи с этим политик предложил "что-то сделать, потому что это непростительно после пандемии" коронавирусной инфекции, оказавшей крайне отрицательное влияние на глобальную экономику.

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