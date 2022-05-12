ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ предотвратила теракт в Курске

10:00
  • четверг
  • 12 мая 2022

Его готовил россиян по согласованию со спецслужбами Украины

Центр общественных связей ФСБ России сообщил в четверг о задержании жителя Курской области, по согласованию со специальными службами Украины готовившего теракт в Курске.
ФСБ предотвратила теракт в Калининграде в канун Дня Победы

Уточняется, что злоумышленник намеревался совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города с целью дестабилизации деятельности органов власти.

"Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину", - добавили в ФСБ (цитата по ТАСС).

При обыске были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие, нацистская литература. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ФСБ
ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.