ФСБ предотвратила теракт в Курске

Его готовил россиян по согласованию со спецслужбами Украины

Центр общественных связей ФСБ России сообщил в четверг о задержании жителя Курской области, по согласованию со специальными службами Украины готовившего теракт в Курске.

Уточняется, что злоумышленник намеревался совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры города с целью дестабилизации деятельности органов власти.

"Задержанный дал признательные показания, сообщив о своем намерении после совершения преступления выехать на Украину", - добавили в ФСБ (цитата по ТАСС).

При обыске были изъяты два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие, нацистская литература. Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.

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