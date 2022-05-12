Президент и парламент Финляндии поддержали вступление в НАТО

Заявку подадут незамедлительно

Власти Финляндии поддержали членство страны в НАТО. С соответствующим заявлением выступили президент Саули Ниинистё и глава правительства Санна Марин.

Они подчеркнули, что заявку необходимо подать незамедлительно. Все национальные вопросы будут решены в течение нескольких дней.

"Членство в НАТО укрепило бы безопасность Финляндии. Будучи членом НАТО, Финляндия укрепила бы весь оборонный союз. Финляндия впервые подала заявку на вступление в НАТО", - говорится в заявлении главы государства и председателя правительства.

Ранее Ниинистё заявил, вступление его страны в НАТО не направлено против других государств.

"На самом деле это очень просто. Мы усиливаем нашу безопасность, мы ни у кого ее не забираем", - подчеркнул он.

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