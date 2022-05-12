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Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры

10:39
  • четверг
  • 12 мая 2022

Будапешт по-прежнему отказывается поставлять Киеву оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью газете El Pais, что венгерские власти предлагают провести в Будапеште мирные переговоры по ситуации на Украине.

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"Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров", - сказал дипломат.

Он добавил, что венгерско-украинская граница не должна стать местом поставок оружия.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В настоящее время посредником в переговорах между Россией и Украиной является Турция, прежде отказавшаяся вводить санкции.

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