Венгрия предложила провести в Будапеште мирные переговоры

Будапешт по-прежнему отказывается поставлять Киеву оружие

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью газете El Pais, что венгерские власти предлагают провести в Будапеште мирные переговоры по ситуации на Украине.

"Премьер-министр предложил Будапешт для принятия любых мирных переговоров", - сказал дипломат.

Он добавил, что венгерско-украинская граница не должна стать местом поставок оружия.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

В настоящее время посредником в переговорах между Россией и Украиной является Турция, прежде отказавшаяся вводить санкции.

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