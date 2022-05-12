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Алексей Улюкаев вышел на свободу

10:28
  • четверг
  • 12 мая 2022

Экс-министр освобожден условно-досрочно

Решение об условно-досрочном освобождении бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева вступило в силу в четверг, 12 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Московского районного суда Твери.
"Интерфакс" узнал о досрочном освобождении Улюкаева

Последним днем для апелляции на решение суда об условно-досрочном освобождении Улюкаева было 11 мая. До этого срока жалобы от участников процесса не поступили.

Суд направил колонии решение об УДО экс-министра, после чего исправительное учреждение на основании вступившего в силу постановления освободило осужденного, сообщает РИА Новости.

АГН "Москва" уточняет, что Алексей Улюкаев уже освобожден из тверской исправительной колонии №1, в которой отбывал назначенное судом наказание.

В 2017 году Улюкаев получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей по обвинению в получении взятки размером 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Башнефти" "Роснефтью".

Об условно-досрочном освобождении экс-министра стало известно в апреле. В суде рассказали, что прокуратура и Федеральная служба исполнения наказаний не возражали против удовлетворения ходатайства об УДО Улюкаева. В ведомствах согласились с тем, что цели назначенного судом наказания достигнуты.

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