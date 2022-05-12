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Почти полмиллиона семей в России получили новую детскую выплату

10:44
  • четверг
  • 12 мая 2022

Средства начали поступать с 11 мая

Новые социальные выплаты, адресованные семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет, уже осуществлены в адрес родителей 440 тысяч детей. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
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Глава Минтруда рассказал, что стандартный срок рассмотрения заявления о назначении выплаты составляет 10 рабочих дней. Однако Пенсионный фонд продолжал работу во время майских праздников, чтобы семьи могли оперативно получить необходимую помощь.

Подать заявление на получение выплаты можно онлайн на портале Госуслуги, а также лично в отделениях ПФР или многофункциональных центрах.

Размер пособий составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от результатов комплексной оценки нуждаемости семьи, сообщает РИА Новости.

11 мая глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет начали получать новые выплаты. В мае будут выплачены деньги сразу за два месяца — апрель и май. На получение таких выплат поступило уже более 2,5 млн заявок от семей, в которых воспитываются 3,5 млн детей указанного возраста.

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