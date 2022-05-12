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Рубль стал лидером роста среди основных валют мира

11:01
  • четверг
  • 12 мая 2022

С начала года рубль укрепился более чем на 11%

Российский рубль оказался самой эффективной валютой за период с начала 2022 года, продемонстрировав укрепление более чем на 11% к американскому доллару.
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На международном валютном рынке курс рубля вырос примерно на 12% за тот же период, обогнав бразильский реал, который вырос почти на 9%. В результате российская валюта возглавила рейтинг из 31 валюты различных государств по степени эффективности.

Третье место в рейтинге досталось мексиканскому песо (+1% с начала 2022 года), сообщает агентство Bloomberg.

Ранее президент России Владимир Путин образовал рабочую группу для создания новых механизмов международных расчетов. Ей предстоит разработать механизм расчетов с партнерами из дружественных стран, в том числе в российских рублях или национальных валютах таких государств. То же самое касается финансового взаимодействия с контрагентами из недружественных стран.

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