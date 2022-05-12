Число раненых после обстрелов белгородского села увеличилось до семи

Один житель Солохи погиб

Количество пострадавших в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи.

Как сообщают власти региона, один раненый сейчас в реанимации, состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести. Среди пострадавших – 14-летний подросток. Накануне - напомню - один человек погиб. В селе повреждены 17 домов и 6 автомобилей. Выбиты окна в зданиях школы и почтового отделения. Было принято решение вывезти жителей села в безопасное место.

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