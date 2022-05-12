ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число раненых после обстрелов белгородского села увеличилось до семи

11:37
  • четверг
  • 12 мая 2022

Один житель Солохи погиб

Количество пострадавших в результате обстрела со стороны Украины села Солохи в Белгородской области увеличилось до семи.

Как сообщают власти региона, один раненый сейчас в реанимации, состояние остальных врачи оценивают как средней степени тяжести. Среди пострадавших – 14-летний подросток. Накануне - напомню - один человек погиб. В селе повреждены 17 домов и 6 автомобилей. Выбиты окна в зданиях школы и почтового отделения. Было принято решение вывезти жителей села в безопасное место. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники СКР на месте обстрела ВСУ
Сотрудники СКР на месте обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
Последствия обстрела ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.