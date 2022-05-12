Передышки не будет: российские военные продолжили зачистку "Азовстали"

Авиация и артиллерия точечно уничтожают позиции радикалов

В ходе спецоперации по защите Донбасса российские ВС в небе над Донецком и Харьковской областью перехватили 14 украинских реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч". Кроме того, уничтожили 13 беспилотников. В Мариуполе ополченцы не допустили прорыва боевиков с территории завода "Азовсталь".

Над заводом "Азовсталь" поднимаются клубы черного дыма. Это результат ударов по националистам. Сегодня передышки не будет. Российская авиация и артиллерия точечно уничтожают позиции радикалов.

Одна из групп боевиков пытается выйти из блокированной промзоны Мариуполя. Но тут же нарывается на засаду ополченцев. Ничего не остается, как бежать обратно в катакомбы. Часть подземелий отбита росгвардейцами и ополченцами. Спецназ продвигается осторожно. Не все ходы еще до конца проверены.

Массивные стены и бронированные двери уже плохо защищают от ударов с воздуха. Сегодня стало известно, что в результате атак авиации ликвидированы еще как минимум трое одиозных боевиков "Азова". Владимир Ходаковский - один из командиров националистов. Артем Моша - неонацист и в недавнем прошлом чемпион Киева по боксу. В Минобороны России заявляют - за сутки уничтожены десятки радикалов и объектов военной инфраструктуры ВСУ.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 405 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 12 пунктов управления и 26 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки Харьковской области - склад ракетно-артиллерийского вооружения", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Желающих гибнуть за киевскую власть среди украинских военных с каждым днем все меньше. Счет добровольно сложившим оружие идет на тысячи. В этом центре содержания военнопленных почти каждый день приходится ставить новые палатки.

"В основном попадает к нам территориальная оборона - это те лица, которые не имеют навыков боевых действий, которые даже не служили в свое время. Поступают в том числе военнослужащие ВС Украины и мобилизованные люди", - рассказали в Центре содержания военнопленных.

В Центре пленные могут взять чистое постельное белье, одежду, обратиться за медпомощью. Есть возможность позвонить родным.

"Произошел бой сильный, я вышел с подвала, хотел перебежать до другого дома, перебегал, попал осколок мне в руку, я упал в подвал, потом пришли русские солдаты, оказали мне помощь, спасибо им большое", - заявил военнопленный Алексей.

Пленным еще предстоят проверки. А виновных в гибели мирных жителей, как эти офицеры- артиллеристы, которые обстреливали из гаубиц поселки в Донбассе, ждёт суд. Киев, тем временем изобретает все новые провокации. В Харьковской области, пытаясь обвинить российских военных в применении химических веществ, националисты подорвали цистерну с аммиачной селитрой. В Краматорске - среди жилых домов установили тяжелую технику. Людей загнали в подвалы. Заперли на предприятиях. В заложниках у боевиков сегодня оказались более 90 тысяч человек.

Тимур Абдуллаев, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".

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