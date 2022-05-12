Лондон допустил переселение украинских беженцев в Руанду

Власти считают, что у украинцев нет причин. чтобы въезжать в королевство нелегально

Вашингтон продолжает разыгрывать в Европе карту пресловутой "российской угрозы". Заявление о необходимости вступления в НАТО опубликовали власти Финляндии. В ближайшее время заявку на членство в Североатлантическом альянсе намерена подать и Швеция. Однако жители стран ЕС всё чаще выступают против милитаризма и разрушительных для самого Запада антироссийских санкций.

На улицах болгарских городов массовые акции. Люди держат в руках национальные флаги и плакаты с надписью: "Вместе с Россией против фашизма". Скандируют: отставка и уходи, обращаясь к правящей элите. Выступают против военной помощи Украине.

"Украинское правительство разрушило собственное государство, и теперь из-за его действий страдает украинский народ. Это то, что делает болгарское правительство, что пытается сделать США. Но мы этого не позволим", - говорит лидер партии "Возрождение" Костадин Костадинов.

Антироссийская риторика с каждым днём становится всё сильней по обе стороны океана. В Соединённых Штатах невиданная ранее инфляция. Бензин подорожал на 44 процента, авиабилеты на 33, продукты - в среднем на 15 процентов. Страны, входящие в НАТО, в мировом кризисе прямо обвиняют Москву. При этом ни слова о введённых антироссийских санкциях, которые, по сути, разрушили экономические и торговые цепочки по всему миру. О невиданной ранее русофобии рассказал посол России в США Анатолий Антонов в интервью изданию Newsweek.

"Даже в годы Холодной войны наши народы продолжали культурные, образовательные и научные контакты. Я просто надеюсь, что здравый смысл возобладает и поможет положить конец опасной игре по "отмене" России, граничащей с идеями расового превосходства", - заявил Антонов.

Война войной, но прагматичная Европа старается смотреть вперёд. Премьер-министр Италии обсуждает с американскими коллегами военную помощь Украине, предусмотрительно не забывая о том, как можно обойти ведённые санкции и до сих пор рассматривая Россию в качестве долгосрочного торгового партнёра при поставках природного газа.

"Никто никогда ничего не говорил о том, нарушают ли платежи в рублях санкции или нет. Да, по-моему, на сегодняшнее утро крупнейший импортер газа в Германии уже расплатился в рублях. И действительно, большинство импортеров газа уже открыли счета в рублях в "Газпроме", - рассказал Марио Драги.

Политологи отмечают, что, несмотря на антироссийскую риторику, с каждым днём всё сложней скрывать преступления, которые совершают украинские националисты. О таких фактах всё чаще говорят с трибун, что, безусловно, начинает беспокоить Киев. Однако там сделать с этим ничего не могут.

"У нас есть заслуживающие доверия заявления о пытках и жестоком обращении со стороны украинских сил в отношении военнопленных, которые являются как российскими военнослужащими, так и аффилированными с Россией вооруженными группами. И некоторые из этих обвинений являются очень, очень серьезными утверждениями о пытках и жестоком обращении, а также о казнях", - заявила глава Мониторинговой миссии по правам человека на Украине Матильда Богнер.

Один из главных друзей и партнёров Киева Великобритания, пускай и очень дипломатично, но указала место украинским беженцам. Они должны прибывать в страну исключительно легально. Что делать с ними дальше, Лондон решит сам. Как один из вариантов - переправка их в Руанду. Которую правительство Великобритании считает надёжным партнёром в гуманитарных миссиях. Соглашение о размещение в стране беженцев, прибывших в Великобританию, уже подписано.

Дмитрий Гусев, Кирилл Парменов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"