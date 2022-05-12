Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

Благодаря медработникам москвичи получают качественную и комфортную помощь, отметил мэр

Сегодня в мире отмечают День медицинской сестры - профессиональный праздник тех, кто всегда рядом с пациентами. Московских медработников поздравил мэр Сергей Собянин.

"Хотел поздравить в вашем лице медработников, медсестёр города Москвы - это около 50 тысяч человек. Благодаря вам, вашему труду во многом наши пациенты москвичи получают качественную и комфортную помощь, от вас зависит здоровье москвичей. Спасибо вам огромное", - сказал мэр.

Ранее Собянин рассказал в своём блоге о том, что в столице появится настоящий кинематографический квартал. Имена знаменитых режиссёров и актёров - Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Анатолия Папанова, Олега Табакова и многих других - получат новые улицы в районе Раменки, где сейчас строят жилые комплексы. Выбор сделали сами москвичи. В ходе голосования на платформе "Активный гражданин" было собрано более 10 миллионов мнений.

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