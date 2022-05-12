В Крым на лечение доставили тяжелобольных детей с Украины

Им помогут российские врачи

В Крым доставили тяжелобольных детей из освобождённых районов Украины. Чтобы побороть хронические недуги, им срочно требуется высококвалифицированная медицинская помощь. Её готовы оказать российские врачи.

Десять дней назад 8-летняя Арина впервые познакомилась с российскими волонтерами, тогда ей привезли лекарства. А сегодня она уже в Крыму: изучает настоящий микрофон, признается, что любит петь. А еще хочет стать полицейским – нравится форма. Но больше всего девочка мечтает просто ходить в школу вместе с друзьями. Сейчас учиться приходится удаленно – порок сердца. И конечно никаких подвижных игр.

"Бегать, прыгать нельзя, синеет, задыхается. Делали раньше в Киеве две операции. Одну с рождением, а одну в полгода. Надо было нам в 4 года делать уже последнюю операцию, но как бы откладывали, потому что у нас миокард сел и плюс еще там то карантин, то врач в отпуске и где-то там отдыхает", - говорит Светлана Мовчан.

Анжела тоже хотела бы отдохнуть. Она впервые в Крыму. Ждет операцию и надеется, что успеет погулять по пляжу. Девочке нужна помощь нейрохирурга.

Светлана Бондаренко уже отчаялась искать помощь на Украине и решила обратиться к российским волонтерам.

"Чтоб дойти до врача, нужно пройти сначала одного врача, а того нет, надо записаться, а если у ребенка срочно надо, ребенок чуть не умирает, а они говорят – записывайся", - говорит она.

9-месячному Ярославу бесплатную операцию обещали только в возрасте 1,5-2 лет. Но чтобы избежать в будущем нарушений речи из-за расщелины твердого и мягкого нёба, вмешательство медиков нужно уже сегодня. На Украине это делают только в платных клиниках.

"Мы купаем – ушки закрываем, потому что если попадет вода, это чревато на самом деле. То есть много нюансов, да и кушать – все открыто, все. А здесь мы попросили волонтеров, вернее они нам предложили, если мы хотим попробовать. Буквально я сегодня написала, а завтра мне уже позвонили, сказали, что можете", - говорит Светлана Наймер.

Волонтерам помогли российские военнослужащие – обеспечили быструю и безопасную эвакуацию. Всего из Мелитополя выехали пятеро тяжелобольных детей.

"Двое или трое получат полную медицинскую помощь на территории Республики Крым, наших возможностей для этого хватает. Остальных детей мы будем транспортировать в Москву или другие учреждения, там, где они получат полную медицинскую помощь", - рассказывает волонтер Валерия Петрусевич.

Все операции проведут бесплатно. Сейчас волонтеры помогают семьям оформить статус беженцев, вид на жительство и полис обязательного медицинского страхования.

Детей с родителями сначала вывезли в Джанкой в пункт временного размещения, а уже к вечеру организовали медицинский транспорт для перемещения в Детскую Республиканскую Клиническую больницу в Симферополе для оказания дальнейшей медицинской помощи.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, Республика Крым, "ТВ Центр".

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