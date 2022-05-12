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Ученый предупредил об опасности кормления диких медведей

12:06
  • четверг
  • 12 мая 2022

Сразу в нескольких регионах участились случаи выхода медведей к населенным пунктам

Пугают людей на улицах и нагло выпрашивают еду. Сразу в нескольких регионах России участились случаи выхода медведей к населённым пунктам. Об опасных соседях сообщают жители Магаданской области и Камчатки.

Камчатка, окраина города Елизово. Мужчина выходит за ворота, а затем пытается спрятаться. Спустя 15 секунд в кадр камеры слежения врывается крупный хищный зверь. В то утро жители сразу нескольких улиц заметили косолапого, который бродил по городу и распугивал пешеходов. И это уже пятый выход животных к человеку за неделю. Ни одного медведя охотоведам поймать не удалось.

Трасса на магаданский аэропорт. Двое медведей облюбовали небольшую стоянку на обочине недалеко от города (см. видео репортажа). Косолапые уже не боятся машин и нагло выпрашивают еду. Рядом - мусорные баки, которые и привлекли медведей изначально.

"У нас люди добрые, стараются подкармливать, что категорически нельзя делать. Потому что потом они привыкают и становятся просто нахлебниками. А когда набирают силу, то это опасно для человека", - прокомментировал Николай Докучаев, заведующий лабораторией ИБПС ДВО РАН, доктор биологических наук.

Однако мишки уже стали местной достопримечательностью. О том, что в случае нападения на человека зверя могут застрелить или он привыкнет к легкодоступной пище, не вернётся в тайгу и погибнет от голодной смерти, многие просто не думают. Зоологи предупреждают: каким бы милым ни казался мишка, это дикий хищник.

Ксения Игнатова. "ТВ Центр".

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