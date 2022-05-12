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Зрители ТВЦ собрали средства на лечение Давида Кудухова

10:49
  • четверг
  • 12 мая 2022

Семья мальчика теперь сможет купить ему дорогие препараты

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 6-летнего Давида Кудухова. Его историю мы рассказывали накануне.
Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Давида Кудухова

У мальчика диагностирована нейробластома левого надпочечника. Она проявилась внезапно, когда уже в костях, костном мозге и лимфоузлах появились метастазы. В онкоцентре имени Блохина мальчик за девять с половиной месяцев перенес несколько курсов химиотерапии и трансплантацию стволовых клеток. Сейчас Давид чувствует себя намного лучше, но его всё ещё мучают боли в правой ноге. А самое главное - опухоль не побеждена. Чтобы остановить её развитие, мальчику нужно пройти иммунотерапию. Теперь у семьи есть деньги на дорогие препараты.

"Наш сын очень веселый и жизнерадостный мальчик. Он с нетерпением ждет того дня, когда здоровым поедет домой и увидит своего младшего братика. Уважаемые благотворители, помогите Давиду вернуться к прежней жизни! Мы очень хотим видеть, как наш сынок растет и развивается здоровым и счастливым ребенком!" - говорится в письме родителей Давида.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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Давид Кудухов
Давид Кудухов
Давид Кудухов
Давид Кудухов
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