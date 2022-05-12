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ВКС России поразили два склада боеприпасов в Черниговской области

11:04
  • четверг
  • 12 мая 2022

Авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг, что в районе острова Змеиный средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2.

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Также в сообщении говорится, что высокоточными ракетами поражены два склада боеприпасов в Черниговской области, уничтожено более 320 националистов. В Харьковской области ракетными войсками и подразделениями артиллерии России уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

Авиация же уничтожила склад вооружения в Харьковской области и радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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