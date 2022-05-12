Площадь лесных пожаров в России превысила 25 тыс. гектаров

Огнем охвачены около 20 регионов

Около 20 российских регионов охвачены природными пожарами. Площадь огня превысила 25 тысяч гектаров.

Возгорания тушат в Красноярском крае. Там пламя подобралось к населённому пункту Сизая. На помощь в борьбе со стихией выходят волонтёры. В Приморском крае во время тушения лесного массива недалеко от частного сектора в городе Партизанск погиб пожарный.

В Курганской области обстановка стабилизирована. Как сообщили сегодня в МЧС, угрозы населённым пунктам нет. Сейчас специалисты продолжают работу до полной ликвидации огня - осуществляют сбросы воды и прокладывают минерализованные полосы. В Амурской области сотрудники МЧС спасли от огненной стихии зайчонка (см. видео).

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