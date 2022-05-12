ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Площадь лесных пожаров в России превысила 25 тыс. гектаров

11:54
  • четверг
  • 12 мая 2022

Огнем охвачены около 20 регионов

Около 20 российских регионов охвачены природными пожарами. Площадь огня превысила 25 тысяч гектаров.

Возгорания тушат в Красноярском крае. Там пламя подобралось к населённому пункту Сизая. На помощь в борьбе со стихией выходят волонтёры. В Приморском крае во время тушения лесного массива недалеко от частного сектора в городе Партизанск погиб пожарный.

В Курганской области обстановка стабилизирована. Как сообщили сегодня в МЧС, угрозы населённым пунктам нет. Сейчас специалисты продолжают работу до полной ликвидации огня - осуществляют сбросы воды и прокладывают минерализованные полосы. В Амурской области сотрудники МЧС спасли от огненной стихии зайчонка (см. видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Последствия лесных пожаров
Последствия лесных пожаров
Лесные пожары
Лесные пожары
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.