В Ленобласти годовалый мальчик отравился марихуаной и впал в кому

Делом заинтересовалась полиция

Полуторогодовалый ребенок попал в больницу в состоянии комы из-за токсикологического отравления марихуаной.

Инцидент произошел Бережки в Волховском районе Ленинградской области. 11 мая из больницы в полицию поступил звонок о том, что в ночь на 10 мая в больницу попал мальчик 2021 года рождения.

"При исследовании биоматериалов, направленных в Детскую областную больницу, у него обнаружены следы марихуаны", - рассказал собеседник ТАСС.

Как сообщили медики, сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, его здоровье продолжает улучшаться.

Полиция разбирается в случившемся. Известно, что мальчик живет с 31-летней матерью и двумя сестрами 4 и 12 лет. 54-летний отец ребенка живет отдельно в городе Волхове. На учете в отделе по делам несовершеннолетних семья не состоит.

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