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Медведев оценил риск прямого конфликта НАТО с Россией

11:22
  • четверг
  • 12 мая 2022

Действия Альянса усугубляют ситуацию, отметил замглавы Совбеза

Накачивание странами НАТО Украины оружием, подготовка её войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией. Такое мнение в четверг, 12 мая, высказал заместитель председателя российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев
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По словам политика, вместо проводимой в настоящее время НАТО "войны по доверенности" возрастает риск прямого конфликта, у которого, в свою очередь, имеется риск перехода в полноценную ядерную войну.

Медведев подчеркнул, что такой сценарий будет катастрофическим для всех. В связи с этим он призвал не "врать себе и другим", а "думать о возможных последствиях своих действий".

В своем Telegram-канале замглавы Совбеза также пожелал Западу и Украине "не захлебнуться собственной слюной в пароксизмах русофобии".

Ранее экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор заявил, что в Белом доме могут планировать развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину. По мнению американского эксперта, официальный Киев не станет противиться интервенции Польши, необходимому для легитимизации боевых действий такого масштаба.

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