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МЭА предупредило о потерях мирового рынка нефти без России

12:03
  • четверг
  • 12 мая 2022

Россия сократила поставки "черного золота"

Россия в апреле 2022 года сократила поставки нефти на мировой рынок на 1 млн баррелей в сутки из-за санкций, во второй половине 2022 года потери могут достичь 3 млн баррелей в сутки. Таков прогноз Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованный в четверг, 12 мая.
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Государства, входящие в соглашение ОПЕК+, в апреле сократили добычу нефти на 840 тысяч баррелей в сутки, но при этом выполнили венское соглашение на 223% от плана.

Глобальные запасы нефти продолжают уменьшаться. В марте 2022 года показатель оказался на 1,2 млрд баррелей ниже уровня июня 2020 года.

Вместе с тем МЭА ожидает сокращения глобального спроса на нефть до 1,8 млн баррелей в сутки в 2022 году. С учетом увеличения добычи нефти в США и стран ОПЕК+ на Ближнем Востоке рынок будет защищен от дефицита этого ресурса, даже на фоне проблем с поставками из России, цитирует прогноз агентства ТАСС.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подготовила проект ускоренного энергетического перехода, предполагающий отказ от российских энергоносителей. Он рассчитан на пять лет и включает в себя траты в размере 195 млрд евро. США уже отказались от нефти и газа из России. Евросоюз в рамках шестого пакета ограничительных мер намерен объявить о поэтапном эмбарго на российскую нефть.

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