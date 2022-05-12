ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

11:16
  • четверг
  • 12 мая 2022

Подготовка мест к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о принятом главой города Сергеем Собяниным решении открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием.

Отопление в Москве начнут выключать с 14 мая
Собянин подвел итоги голосования по выбору названий для новых улиц

"Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, расположенных во всех административных округах города", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что подготовка мест к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая.

Зона отдыха с купанием - Головинские пруды в усадьбе Михалково (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8, САО), зона отдыха без купания - Нижнекаменский пруд в Крюково (17 микрорайон, ЗелАО). С полным списком мест массового отдыха можно ознакомиться здесь.

"Открытию новых мест отдыха предшествовали масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, а также благоустройству прилегающей территории", - подчеркнули в пресс-службе мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Отдыхающие на пляже
Отдыхающие на пляже
Пляжная зона на берегу Москва-реки
Пляжная зона на берегу Москва-реки
Пляжный отдых в Москве
Пляжный отдых в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.