Собянин принял решение об открытии 13 новых зон отдыха у воды

Подготовка мест к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщила о принятом главой города Сергеем Собяниным решении открыть 13 новых зон отдыха у воды, включая одну зону отдыха с купанием.

"Таким образом, число организованных мест отдыха на водных объектах будет увеличено до 139 территорий, расположенных во всех административных округах города", - уточняется в сообщении.

Там также сказано, что подготовка мест к летнему сезону должна быть завершена до 25 мая.

Зона отдыха с купанием - Головинские пруды в усадьбе Михалково (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8, САО), зона отдыха без купания - Нижнекаменский пруд в Крюково (17 микрорайон, ЗелАО). С полным списком мест массового отдыха можно ознакомиться здесь.

"Открытию новых мест отдыха предшествовали масштабные работы по экологической реабилитации и очистке водоемов, а также благоустройству прилегающей территории", - подчеркнули в пресс-службе мэра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"