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Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки в ЮАО

11:32
  • четверг
  • 12 мая 2022

Ее сделают современной и комфортной

Мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект благоустройства набережной Москвы-реки на юге города.
Собянин представил крупные проекты благоустройства ЮАО в 2022 году

Это территория набережной от железнодорожного моста МЦД-2 (между станциями "Москворечье" и "Курьяново") до Братеевского каскадного парка, сообщили в пресс-службе мэрии и правительства столицы.

Площадь благоустройства составляет 18,5 га. Берега Москвы-реки укрепят сетчатыми конструкциями с гранитным камнем. На набережной возведут кафе, здания проката, дорожки для пешеходов, велосипедистов и бегунов.

Вблизи Сабуровских мостов обустроят смотровую площадку. Рядом со станцией "Москворечье" МЦД-2 запланировано строительство многоуровневого паркинга.

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