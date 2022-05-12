В России с коронавирусом госпитализированы 3353 человека

Выявлено 4065 новых случаев

За сутки в России госпитализированы 3353 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 4065 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 294 человека, из них госпитализирован только 150.

Выздоровели за сутки 6930 человек. Скончались 111 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 18245394 человека. Умерли 377359 зараженных. Вылечились 17626344 заболевших.

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