Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке

Работы будут проводиться в рамках реставрации усадьбы

Для усадьбы в Шелапутинском переулке в Москве будет построена подземная парковка. Об этом в четверг, 12 мая, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для этого участка.

Усадьба, для которой будет построен подземный паркинг, находится по адресу: Шелапутинский переулок, дом 3, строения 1-5.

В рамках реконструкции усадьбы в Шелапутинском переулке для ее нужд планируется построить подземный паркинг. Въезд и выезд организуют со стороны Николоямской набережной.

По словам Княжевской, работы будут проводиться в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы федерального значения. Участок занимает площадь около 0,5 гектара. Поскольку съезд на парковку будет размещен со стороны набережной, его строительство не нарушит исторический облик зданий, который охраняется законодательством.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Царицыно". У северного входа в метро в рамках реализации проекта будет организована перехватывающая парковка.

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