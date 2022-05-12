ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подземную парковку планируется построить для усадьбы в Шелапутинском переулке

12:10
  • четверг
  • 12 мая 2022

Работы будут проводиться в рамках реставрации усадьбы

Для усадьбы в Шелапутинском переулке в Москве будет построена подземная парковка. Об этом в четверг, 12 мая, рассказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории улично-дорожной сети для этого участка.
В Московской области установили штрафы за неоплату платной парковки

Усадьба, для которой будет построен подземный паркинг, находится по адресу: Шелапутинский переулок, дом 3, строения 1-5.

В рамках реконструкции усадьбы в Шелапутинском переулке для ее нужд планируется построить подземный паркинг. Въезд и выезд организуют со стороны Николоямской набережной.

По словам Княжевской, работы будут проводиться в рамках реставрации и приспособления под современные нужды усадьбы федерального значения. Участок занимает площадь около 0,5 гектара. Поскольку съезд на парковку будет размещен со стороны набережной, его строительство не нарушит исторический облик зданий, который охраняется законодательством.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки ТПУ "Царицыно". У северного входа в метро в рамках реализации проекта будет организована перехватывающая парковка.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Подземный паркинг
Подземный паркинг
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.