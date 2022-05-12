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Мурашко обозначил важную задачу для российского здравоохранения

11:40
  • четверг
  • 12 мая 2022

Сегодня в России работают почти 1,2 миллиона специалистов со средним медицинским образованием

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обеспеченность сестринскими кадрами прямо влияет на показатель продолжительности жизни.

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"Важной задачей сегодня является повышение обеспеченности населения сестринской помощью, повышение уровня квалификации и расширение полномочий среднего медицинского персонала", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он добавил, что важно развивать региональные системы целевой подготовки медицинских кадров, внедрять современные дополнительные профессиональные образовательные программы.

Согласно статистике ведомства, сегодня в России работают почти 1,2 миллиона специалистов со средним медицинским образованием.

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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