Мурашко обозначил важную задачу для российского здравоохранения

Сегодня в России работают почти 1,2 миллиона специалистов со средним медицинским образованием
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что обеспеченность сестринскими кадрами прямо влияет на показатель продолжительности жизни.
"Важной задачей сегодня является повышение обеспеченности населения сестринской помощью, повышение уровня квалификации и расширение полномочий среднего медицинского персонала", - подчеркнул глава Минздрава (цитата по ТАСС).
Он добавил, что важно развивать региональные системы целевой подготовки медицинских кадров, внедрять современные дополнительные профессиональные образовательные программы.
Согласно статистике ведомства, сегодня в России работают почти 1,2 миллиона специалистов со средним медицинским образованием.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"