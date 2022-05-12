В школе на западе Германии готовился теракт

В квартире подозреваемого обнаружили более 10 самодельных бомб
В городе Эссен на западе Германии предотвратили теракт в одной из местных школ, пишет газета Bild.
Готовил преступление 16-летний ученик. В его квартире нашли более 10 самодельных бомб, в том числе начиненную гвоздями. Также было обнаружено несколько арбалетов и самодельное оружие.
Уточняется, что на след злоумышленника полиция вышла по наводке одноклассника.
Сейчас учебное заведение закрыто для дополнительной проверки. Подростка допрашивают в отделении полиции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"