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Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

12:25
  • четверг
  • 12 мая 2022

В майские праздники росгвардейцы продолжали нести службу

За период майских праздников бойцы Росгвардии задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов в Харьковской области. Об этом в четверг, 12 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.
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У задержанных были изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ.

Росгвардейцы также захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Из пяти крупных схронов военнослужащие ведомства изъяли 30 единиц оружия и свыше 46 тысяч единиц различных боеприпасов, в том числе 10 ПТУР, 12 огнеметов, восемь гранатометов, сообщает РИА Новости.

12 мая в Санкт-Петербурге особо отличившимся росгвардейцам вручили государственные награды. Награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручил начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии Андрей Пешаков.

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