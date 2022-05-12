Росгвардия задержала 26 украинских националистов в Харьковской области

В майские праздники росгвардейцы продолжали нести службу

За период майских праздников бойцы Росгвардии задержали 26 националистов и изъяли свыше 46 тысяч различных боеприпасов в Харьковской области. Об этом в четверг, 12 мая, рассказали в пресс-службе ведомства.

У задержанных были изъяты нацистская атрибутика и электронные носители с информацией о нахождении и передвижении противника, а также с личными данными военнослужащих ВСУ.

Росгвардейцы также захватили одну БРДМ и одну БМП украинских военных. Из пяти крупных схронов военнослужащие ведомства изъяли 30 единиц оружия и свыше 46 тысяч единиц различных боеприпасов, в том числе 10 ПТУР, 12 огнеметов, восемь гранатометов, сообщает РИА Новости.

12 мая в Санкт-Петербурге особо отличившимся росгвардейцам вручили государственные награды. Награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручил начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии Андрей Пешаков.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"