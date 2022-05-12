Bloomberg: еще 10 импортеров российского газа открыли счета в Газпромбанке

Россия требует оплачивать поставки в рублях

Общее количество европейских компаний, которые открыли счета в АО "Газпромбанк" для оплаты поставок российского газа, достигло 20. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщает агентство Bloomberg, за последнее время еще 10 представителей европейского бизнеса открыли счета в Газпромбанке. При этом еще 14 компаний запросили перечень документов, которые необходимы для открытия таких счетов.

По новой, рублевой, схеме оплаты газа уже приняты платежи от четырех импортеров, утверждают источники. Платежи от других покупателей должны быть произведены в конце мая.

Россия требует от представителей недружественных государств оплачивать поставки газа в рублях. Официальный Брюссель называет это нарушением контрактных обязательств и попыткой обхода санкций.

Ранее сообщалось, что Газпромбанк открыл для Словакии специальные счета в евро и рублях для оплаты газа, однако власти государства боятся их использовать. Опасения словацких властей вызвало то, что использование этих счетов в Брюсселе могут расценить как нарушение режима санкций в отношении России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"