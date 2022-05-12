"Лукойл" покупает дочку Shell в России

Активы компании включают 411 АЗС

Компания "Лукойл" сообщила в четверг о приобретении 100%-ной доли компании "Шелл Нефть". Это дочка британской Shell, занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов.

"Активы компании включают 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов в Тверской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сделка будет завершена после получения согласования ФАС.

"В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл Нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", - прокомментировал соглашение директор сегмента Даунстрим Shell Хайберт Вигевено.

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