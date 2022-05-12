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Владимир Ефимов: В Москве увеличилось производство лекарств и медизделий

12:49
  • четверг
  • 12 мая 2022

Производители могут рассчитывать на меры антикризисной поддержки

Столичные предприятия за I квартал 2022 года произвели лекарства и медизделия на 69,9 миллиардов рублей.
Ефимов: Инвестиции крупного и среднего бизнеса в экономику Москвы выросли на 19% в 2021 году

Это на 5,5% больше аналогичного периода прошлого года, заявила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Рост числа медицинских инструментов и оборудования составил 98,3%.

Заказчикам отправили товары 3,7 миллиарда рублей, что на 45,5% больше, чем в январе-марте 2021 года, и на 72% больше, чем за аналогичный период 2020 года, отметил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.

"Город использует ряд эффективных мер для поддержки фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе заключает офсетные контракты", - подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Производители также могут рассчитывать на меры антикризисной поддержки. Например, на льготные кредиты на пополнение оборотных средств и реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения.

"Предприниматели могут арендовать землю для создания новых и реконструкции существующих объектов по ставке 1 руб. в год. Это позволит бизнесу снизить затраты на создание рабочих мест, а также в короткие сроки наладить выпуск важной для жизни и экономики города продукции", - объяснили в мэрии.

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