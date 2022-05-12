"Этого хотят избежать все": Кремль о возможном столкновении с НАТО

Россия будет готова дать самый решительный ответ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался в ходе брифинга в четверг по поводу возможности прямого столкновения с НАТО.

"Прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что самое главное, в Вашингтоне, причем на высшем уровне. Такое заявление делал Байден", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Он при этом подчеркнул, что, как ранее обозначил Владимир Путин, Россия будет готова дать самый решительный ответ той стороне, которая попытается помешать российской спецоперации на Украине.

Также Песков прокомментировал решение Финляндии вступить в НАТО. "Мы неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам не делают мир более стабильным и безопасным", - заметил пресс-секретарь.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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