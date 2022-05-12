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Песков рассказал о попытках России избежать спецоперации

13:00
  • четверг
  • 12 мая 2022

Запад и Украина проигнорировали эти старания

Российские власти предпринимали действия для того, чтобы специальной военной операции по защите республик Донбасса не было. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

Официальный представитель Кремля уточнил, что Москва старалась избежать начала спецоперации. Однако с российской стороной не захотели разговаривать.

Песков также подчеркнул, что все стороны хотят избежать прямого столкновения России и НАТО, о чем неоднократно заявляли в Москве, Вашингтоне и Брюсселе.

При этом Россия готова дать самый решительный ответ, если какая-то сторона попытается влезть в специальную военную операцию на Украине, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что цели спецоперации будут достигнуты, а стремление США продолжать прокси-войну против России и нанести ей поражение, снабжая Украину оружием, закончится тем, что "быстрее сломается их печатный станок".

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