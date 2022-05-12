Кремль оценил прогресс в переговорах с Украиной

Оценки неутешительны
Особых продвижений в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта пока не наблюдается. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля заявил, что в плане прогресса переговоров "сейчас похвастаться нечем". До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев каждый день меняет свою позицию.
Отсутствуют позитивные сдвиги и в налаживании диалога с американскими властями. По словам Пескова, за последние два месяца Соединенные Штаты не предприняли никаких действий по возобновлению диалога с Россией, сообщает РИА Новости.
До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Киев каждый день меняет свою позицию.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова также довольно лаконично рассказала о ходе переговоров между Москвой и Киевом. По словам спикера внешнеполитического ведомства, контакты осуществляются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"