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Миллион американцев умерли от COVID-19

13:07
  • четверг
  • 12 мая 2022

Такие данные привел президент США

Президент США Джо Байден заявил, что от коронавируса умерли миллион американцев.

"Сегодня мы достигли трагической вехи: миллион американцев погибли от COVID-19. Каждый из них - невосполнимая потеря", - цитирует главу государства пресс-служба Белого дома.

11 мая стало известно, что за прошедшую неделю в США ковидом заболели 451414 человек, это рекорд.

В России за весь период пандемии зарегистрировано 18 245 394 случая COVID-19. Умерли 377359 пациентов.

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