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Участниками финала спортивного фестиваля РДШ стали 300 человек

15:09
  • четверг
  • 12 мая 2022

Они соревновались в дисциплинах по атлетике, участвовали в "Весёлых стартах" и бежали полосу препятствий

В подмосковном Королёве прошёл финал масштабного спортивного фестиваля Российского движения школьников.

За победу сегодня боролись более 300 учащихся из разных регионов. Они соревновались в дисциплинах по воздушно-силовой атлетике, участвовали в "Весёлых стартах" и бежали полосу препятствий. Кроме того, мастер-классы провели призёры Олимпийских игр. Всего же в этом году фестиваль объединил свыше 100 тысяч детей и подростков по всей стране.

"Нужно продолжать проводить соревнования не только для тех, кто уже в юном возрасте профессионально занимается спортом, но и тех, кто только делает первые шаги. Российское движение школьников - это только начало большого пути, чтобы по-настоящему всю страну объединить, не только школьников, а также их родителей", - сказал спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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