Музеи Кремля показали выставку "Дуэль"

Многие экспонаты представлены впервые

Шпаги и кинжалы, доспехи и редчайшие гравюры расскажут об истории европейской дуэли больше, чем любой учебник. Во всяком случае, занятнее. Десятки экспонатов собраны на одной выставке, которая откроется в Московском Кремле. Многие артефакты представлены впервые.

Аксессуары с секретом и ловушками были в арсенале европейского дворянства в XVI-XVII веках. Тогда свести счеты на дуэли означало скрестить клинки. В ход шло холодное оружие - сабли, ножи, кинжалы, рапиры и шпаги.

"У европейского дворянства возникает обычай постоянно носить шпагу как знак своего статуса", - рассказал Фёдор Панфилов, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" в Музеях Московского Кремля.

В Музеях Московского Кремля можно представить облик придворного дуэлянта того времени по рисункам, гравюрам, оружию и доспехам. На выставке - больше ста сорока уникальных экспонатов из российских музеев, библиотек и архивов, многие из которых выставляются впервые.

В средневековой Европе моральной основой для дуэлей стал принцип "Божьего суда" - участники верили, что Господь защитит правого и поразит виновного. Проводились так называемые "судебные поединки". Перед боем подробно оговаривали условия и оружие. А в роли арбитра выступал король. По легенде участницей средневековой судебной дуэли стала даже собака, которая отомстила за смерть своего хозяина, вступив в судебный поединок с его убийцей.

"Для собаки на поле боя поставили бочку с выбитым днищем, где она могла прятаться от ударов. Дворянину же было назначено оружием дубинка и щит. И собаке удалось победить — она вцепилась противнику в горло и повалила его на землю. Убийца сознался в преступлении и был повешен", - сказал Василий Новоселов, куратор выставки "Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления" в Музеях Московского Кремля.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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