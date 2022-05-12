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В Москве появятся новые маршруты прогулочных речных перевозок

16:15
  • четверг
  • 12 мая 2022

Билеты можно будет купить в кассах и через официальный сайт

Современные причалы и новые маршруты. Москва-река станет не только местом для речных прогулок, но и ещё одной транспортной артерией.

Сейчас систему навигации обновляют на Патриаршем причале. Там устанавливают камеры и расписание. Всё в едином стиле, но у каждого маршрута свой цвет. Таким образом, выстроить поездки по реке можно будет так же просто, как и под землёй.

Появятся и новые маршруты, а вот от дублёров избавятся. Билеты можно будет купить в кассах и через официальный сайт. 

"Все судовладельцы, которые будут работать на Москве-реке, будут интегрированы, и уже некоторые интегрировались, в нашу новую билетную систему. Соответственно билет можно будет оплатить картой "Тройка", купить его онлайн, можно будет купить также в кассах. И уже первые кассы, которые подключены к этой системе, работают и продают билет. Например, на Северном речном вокзале", - сообщил замглавы департамента транспорта Москвы Алексей Митяев.

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