Как работает отделение химиотерапии в Первой городской больнице

В день оно может принимать до сотни пациентов

Полный цикл услуг, новейшее оборудование, а ещё современные методики, часть из которых уникальны. В столице уже месяц работает отделение химиотерапии в Первой городской больнице. Для горожан высокотехнологичная помощь бесплатна.

Оперблок первой городской онкологической больницы. На хирургическом столе - пациентка, которой требуется пластика подмышечной области. Шестнадцать лет назад такая операция считалась уникальной. Сейчас для врачей это рутинная процедура. Метод придумала Мария Ермощенкова. Сейчас его успешно используют по всей стране. Но важно, признаются врачи, не только спасти женщинам жизнь.

"Наша цель – улучшить качество жизни больных раком молочной железы. Не только прооперировать, удалив опухоль и лимфатические узлы, но и одномоментно воссоздать ее красоту. И даже сделать наших пациенток еще более красивыми, чем они есть", - сказала Мария Ермощенкова, заведующая отделением онкомаммологии и реконструктивно-пластической хирургии ГКОБ №1.

Онкопластические резекции, то есть удаление части женской груди с опухолью и одновременно восстановление с использованием пластической хирургии – это три четверти всех вмешательств. Только в этом отделении в год проводят тысячу четыреста операций. Есть и без преувеличения уникальные процедуры. В России такие делают только здесь. В мире – всего в нескольких странах. Пациентке с начальной стадией рака молочной железы удалили опухоль и воссоздали грудь при помощи ее собственных тканей внутренней поверхности бедра.

"Мне провели такую операцию, при которой сохранили все мои внешние данные и чуть-чуть убрали то, что было лишним. Настолько была ювелирная работа, что все параметры мои сохранены. Я даже стала лучше выглядеть", - уверена пациентка Эльмира Бушаева.

Столичный стандарт борьбы с онкологией утвердили в 2019 году. На базе крупных городских больниц появились шесть многопрофильных центров: одновременно диагностика, амбулатория и стационар.

Всего за несколько лет в столице значительно увеличилось количество высокотехнологичных операций для онкобольных. С семи тысяч в 2019 году до 12 тысяч в прошлом.

То есть даже во время пандемии, когда многие стационары перепрофилировали под борьбу с ковидом, столичные онкологи смогли увеличить количество плановых операций. Не повлияли на их работу и вводимые сейчас санкции.

"Часть препаратов - импортные. Часть - отечественные. Сейчас широко на отечественном рынке представлены отечественные аналоги. У нас есть отечественные иммунологические препараты. Часть препаратов находится в разработке. На сегодняшний день сформирован запас препаратов на 6-8 месяцев. Мы совершенно спокойно работаем", - сказала Евгения Кузьмина, заведующая дневным стационарным химиотерапевтическим отделением №2 ГКОБ №1.

Это отделение химиотерапии открыли в середине апреля. В день оно может принимать до сотни пациентов. Жители столицы по полису обязательного медицинского страхования могут получить и ускоренную диагностику, и высокотехнологичные операции, в том числе с применением 3D-печати, и восстановление комфортных стационарах.

Иван Колесников, Роман Лагунов, Сергей Волошин. "ТВ Центр".

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