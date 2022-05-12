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На Поклонной горе почтили память павших героев

15:40
  • четверг
  • 12 мая 2022

Во время церемонии вспоминали сотрудников госохраны и правительственной связи, погибших в годы ВОВ

На Поклонной горе почтили память сотрудников госохраны и правительственной связи, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие ветераны, сотрудники ФСО, кадеты и представители общественных организаций. Церемония началась с торжественного прохода парадного расчёта Президентского полка. После этого собравшиеся почтили погибших героев минутой молчания и возложили цветы к Мемориальному памятнику на Аллее голубых елей.

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На Поклонной горе почтили память павших героев
На Поклонной горе почтили память павших героев
На Поклонной горе почтили память павших героев
На Поклонной горе почтили память павших героев
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