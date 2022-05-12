ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Теневые банкиры в Москве незаконно обналичили 132 миллиона рублей

15:28
  • четверг
  • 12 мая 2022

Организатор криминального бизнеса задержан

Сотни печатей фирм-однодневок и множество документов. В Москве полицейские пресекли деятельность теневых банкиров.

Злоумышленники организовали в одном из бизнес-центров масштабную финансовую структуру для обналичивания денег. Средства своих клиентов они выводили через фиктивные фирмы, которые якобы занимались торговлей табаком, строительными материалами и оборудованием. За каждую транзакцию брали 13 процентов, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей.

Задержан организатор криминального бизнеса и его сообщница, но свою вину они отрицают.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Печати фирм-однодневок
Печати фирм-однодневок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.