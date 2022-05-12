Теневые банкиры в Москве незаконно обналичили 132 миллиона рублей

Организатор криминального бизнеса задержан

Сотни печатей фирм-однодневок и множество документов. В Москве полицейские пресекли деятельность теневых банкиров.

Злоумышленники организовали в одном из бизнес-центров масштабную финансовую структуру для обналичивания денег. Средства своих клиентов они выводили через фиктивные фирмы, которые якобы занимались торговлей табаком, строительными материалами и оборудованием. За каждую транзакцию брали 13 процентов, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей.

Задержан организатор криминального бизнеса и его сообщница, но свою вину они отрицают.

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