Греющихся на солнце сурикатов из Московского зоопарка сняли на видео

Одни грелись, другие следили за безопасностью

Сурикаты Московского зоопарка вышли на улицу - не смогли устоять перед таким манящим весенним солнцем. Зверьки живут в Центре воспроизводства под Волоколамском, так что уличный вольер у них просто огромный. Казалось бы, есть где побегать вволю, однако сурикаты, вопреки ожиданиям, решили вместо активных игр принять солнечные ванны. Расслаблялись, правда, не все: у этих хищников очень сложная и сплочённая система. Когда одни пребывают в неге, другие строго следят за тем, что происходит вокруг. В случае опасности вперёдсмотрящий издаёт особые звуки, понятные только этим маленьким, но очень умным и осторожным животным.



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