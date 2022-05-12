ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Греющихся на солнце сурикатов из Московского зоопарка сняли на видео

15:55
  • четверг
  • 12 мая 2022

Одни грелись, другие следили за безопасностью

Сурикаты Московского зоопарка вышли на улицу - не смогли устоять перед таким манящим весенним солнцем. Зверьки живут в Центре воспроизводства под Волоколамском, так что уличный вольер у них просто огромный. Казалось бы, есть где побегать вволю, однако сурикаты, вопреки ожиданиям, решили вместо активных игр принять солнечные ванны. Расслаблялись, правда, не все: у этих хищников очень сложная и сплочённая система. Когда одни пребывают в неге, другие строго следят за тем, что происходит вокруг. В случае опасности вперёдсмотрящий издаёт особые звуки, понятные только этим маленьким, но очень умным и осторожным животным.
 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сурикаты
Сурикаты
Сурикат
Сурикат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.