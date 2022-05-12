Захарова одним словом прокомментировала снос памятника Освободителям Риги

Ранее демонтаж одобрили в парламенте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение латвийских властей разрешить снос памятника Освободителям Риги.

"Вурдалаки", - коротко написала она в своем Telegram-канале.

Ранее парламент Латвии в окончательном чтении разрешил снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. За законопроект проголосовали 68 депутатов сейма, против - 20.

Документ предусматривает прекращение 13-й статьи латвийско-российского договора, которая обязывает обеспечить сохранность мемориальных сооружений.

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