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Захарова одним словом прокомментировала снос памятника Освободителям Риги

13:30
  • четверг
  • 12 мая 2022

Ранее демонтаж одобрили в парламенте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение латвийских властей разрешить снос памятника Освободителям Риги.
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"Вурдалаки", - коротко написала она в своем Telegram-канале.

Ранее парламент Латвии в окончательном чтении разрешил снести памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. За законопроект проголосовали 68 депутатов сейма, против - 20.

Документ предусматривает прекращение 13-й статьи латвийско-российского договора, которая обязывает обеспечить сохранность мемориальных сооружений.

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