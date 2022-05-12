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"Газпром" прекратил контакты с европейскими "дочками"

13:43
  • четверг
  • 12 мая 2022

Это подтвердили в Кремле

Дочерние компании "Газпрома" в Европе больше не могут участвовать в процессе поставок газа странам ЕС. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля сообщил, что "в процессе будут участвовать другие компании, по всей видимости", а также предложил обратиться за детальными разъяснениями в "Газпром".

Что касается рестрикций в отношении дочерних структур "Газпрома" в Европе, Песков заявил, что санкции носят блокирующий характер, поэтому "с этим компаниями никаких взаимоотношений не будет, они просто запрещены", сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что Москва ввела ответные блокирующие санкции против компаний из европейских стран. В утвержденном правительством перечне – 31 организация из Германии, Франции, Польши и других стран Европы, из США и Сингапура. В числе попавших под ответные ограничения и бывшие европейские дочки "Газпрома", а также трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

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